Mort de Khamenei : La Chine dénonce une « violation grave » de la souveraineté iranienne

La Chine a condamné fermement, ce dimanche 1er mars 2026, la mort du Guide suprême iranien Ali Khamenei lors des frappes menées par les États-Unis et Israël, appelant une nouvelle fois à l'arrêt immédiat de toutes les actions militaires.



Dans un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, Pékin qualifie ce décès de violation grave de la souveraineté et de la sécurité de l'Iran, estimant que cette opération constitue un piétinement manifeste des principes de la Charte des Nations unies. La diplomatie chinoise s'oppose avec vigueur à cette escalade et exhorte la coalition internationale à cesser toute offensive pour éviter un embrasement généralisé.





Pékin insiste sur le fait que le ciblage d'un haut dirigeant d'État bafoue les normes fondamentales des relations internationales et menace l'équilibre précaire de la sécurité collective. En réitérant son soutien au respect de l'intégrité territoriale des nations, la Chine se positionne comme un médiateur exigeant le retour immédiat à la table des négociations. Cette prise de position intervient alors que l'Iran a déjà entamé sa riposte en vengeance à Khamenei, ciblant plusieurs points stratégiques au Moyen-Orient et faisant craindre une extension du conflit à l'échelle mondiale.





MS/NDARINFO



