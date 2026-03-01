Offensive sur l'Iran : Pourquoi le mouvement MAGA de Donald Trump se déchire

La décision du président Donald Trump de lancer une offensive militaire d’envergure contre l’Iran, de concert avec Israël, provoque une fracture inédite au sein du mouvement « Make America Great Again » (MAGA) et de sa base électorale.



Si une large majorité d'élus républicains au Congrès soutient l'action présidentielle ce samedi 28 février 2026, une frange du camp conservateur a rejoint les Démocrates pour exiger une limitation immédiate des pouvoirs de guerre du chef de l'État. Ces voix dissidentes au sein même de la droite américaine dénoncent un revirement par rapport aux promesses initiales de retrait des théâtres de conflits étrangers et de fin des « guerres sans fin ».





Cette opposition interne illustre une tension croissante entre les partisans d'une ligne isolationniste et ceux favorables à une intervention musclée au Moyen-Orient. Au-delà du Capitole, les débats s'enflamment sur les réseaux sociaux et parmi les électeurs fidèles au président, certains craignant que ce nouveau conflit ne détourne les ressources et l'attention des priorités nationales américaines.



Alors que les opérations militaires se poursuivent, cette division au sein du mouvement MAGA pourrait peser lourdement sur la cohésion politique du Parti républicain à l'approche des prochaines échéances électorales.





MS/NDARINFO

