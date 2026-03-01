Drame à Podor : Quatre jeunes talibés se noient après le chavirement d'une pirogue

La commune de Guédé-Village, dans le département de Podor, est plongée dans le deuil après le chavirement d’une pirogue qui a coûté la vie à quatre jeunes talibés originaires du village de Mbantou. Le drame s'est produit ce samedi 28 février 2026 sur le fleuve Sénégal, alors que les victimes, toutes issues de la même famille, revenaient des travaux champêtres aux environs de 15 h.



Selon nos confrères de Seneweb, l'accident a été provoqué par la perte de la pagaie en pleine traversée, entraînant un mouvement de panique à bord de l'embarcation. Plusieurs occupants ont alors tenté de regagner la rive à la nage, mais ont malheureusement disparu dans les eaux malgré les alertes données depuis la berge.





Aussitôt informés, les sapeurs-pompiers, le commandant de brigade et le sous-préfet se sont rendus sur les lieux pour coordonner les opérations de secours. Après plusieurs heures de recherches intensives, les corps des quatre adolescents ont été repêchés et acheminés à la morgue de l’hôpital de Podor.





MS/NDARINFO



