Crash dans le Golfe : 3 Qataris et 3 Turcs tués dans un accident d'hélicoptère

Le ministère qatari de la Défense a annoncé la mort de six personnes, dont trois militaires qataris et trois ressortissants turcs (un officier et deux civils), dans un accident d'hélicoptère survenu dans les eaux territoriales du Qatar ce dimanche 22 mars 2026. Un aviateur qatari est toujours activement recherché par les équipes de secours en mer.





Selon les premières constatations officielles communiquées par les autorités de Doha, le crash de l'appareil serait imputable à un « dysfonctionnement technique ». Cette tragédie touche de plein fouet la coopération militaire entre le Qatar et la Turquie, deux alliés stratégiques majeurs au Moyen-Orient qui partagent des installations et des programmes d'entraînement communs dans le Golfe.





MS/NDARINFO



