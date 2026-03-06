Criminalité environnementale : Le BCN Dakar et Interpol Abidjan renforcent les capacités

La cérémonie de clôture de la première session de formation sur les crimes environnementaux et le financement du terrorisme s’est tenue ce jeudi 5 mars 2026 au Centre National de Vidéosurveillance. Présidée par le Commissaire Divisionnaire Moustapha Diouf, représentant le Directeur Général de la Police Nationale, cette initiative du Bureau Régional d'Interpol pour l'Afrique de l'Ouest (Abidjan) a réuni des experts de la Police Judiciaire, du BCN Dakar et de l'ONG EAGLE Sénégal.



L'objectif central était de doter les forces de défense et de sécurité d'outils opérationnels pour démanteler l'interconnexion entre les réseaux criminels environnementaux et les structures terroristes.





Fait inédit, cette promotion de vingt fonctionnaires issues de la Police, de la Gendarmerie et des Eaux et Forêts était exclusivement composée de femmes. Sous l'égide des experts Babel Diarra et Aminata Lo, les récipiendaires ont été formées à l'identification de la criminalité complexe avant de recevoir leurs diplômes officiels. Cette session marque une étape clé dans l'implication des personnels féminins face aux nouveaux défis sécuritaires régionaux.





MS/NDARINFO



