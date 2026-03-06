Diffusion de fausses nouvelles : Les détails de l'audition de Cheikh Oumar Diagne

Le professeur Cheikh Oumar Diagne a été placé en garde à vue ce vendredi à l’issue de son audition à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Sous le commandement du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, l’enquête vise des faits de diffusion de fausses nouvelles et de calomnie.



Lors de son interrogatoire, assisté par son avocat, l'enseignant a imputé la responsabilité politique de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba au Premier ministre Ousmane Sonko, note Seneweb.





Cheikh Oumar Diagne soutient que le chef du gouvernement aurait donné les instructions nécessaires à l'intervention policière survenue à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Sauf modification du calendrier judiciaire, le mis en cause devrait être déféré au parquet de Dakar lundi prochain.



MS



