Crise sociale à la RTS : Le parti RTA-S exige le respect des libertés syndicales

Le Rassemblement des travailleurs africains Sénégal/Péncoo Réew (RTA-S) a exprimé, ce vendredi 20 février 2026, sa solidarité avec les agents de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) en conflit avec leur direction générale.



Dans un communiqué officiel, le parti réclame le départ immédiat du Directeur Général pour préserver l'intégrité de la société publique et l'intérêt général. Le mouvement exige également la levée de la suspension de l'accord d'entreprise et la fin des manœuvres d'intimidation à l'encontre des travailleurs.





Revenant sur l'audition de dix heures subie par cinq délégués syndicaux à la Section de Recherches de Colobane, le RTA-S souligne que les enquêteurs n'ont trouvé aucun motif légal à leur encontre. Le parti dénonce une tentative manifeste d'intimidation visant à briser la résistance des syndicalistes. Pour le mouvement, ce combat dépasse le cadre social pour englober le respect des libertés syndicales, la dignité des agents et la protection du service public d’information au Sénégal.



MS/NDARINFO



