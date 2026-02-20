Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Crise sociale à la RTS : Le parti RTA-S exige le respect des libertés syndicales

Vendredi 20 Février 2026

Crise sociale à la RTS : Le parti RTA-S exige le respect des libertés syndicales

Le Rassemblement des travailleurs africains Sénégal/Péncoo Réew (RTA-S) a exprimé, ce vendredi 20 février 2026, sa solidarité avec les agents de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) en conflit avec leur direction générale.

Dans un communiqué officiel, le parti réclame le départ immédiat du Directeur Général pour préserver l'intégrité de la société publique et l'intérêt général. Le mouvement exige également la levée de la suspension de l'accord d'entreprise et la fin des manœuvres d'intimidation à l'encontre des travailleurs.
 

Revenant sur l'audition de dix heures subie par cinq délégués syndicaux à la Section de Recherches de Colobane, le RTA-S souligne que les enquêteurs n'ont trouvé aucun motif légal à leur encontre. Le parti dénonce une tentative manifeste d'intimidation visant à briser la résistance des syndicalistes. Pour le mouvement, ce combat dépasse le cadre social pour englober le respect des libertés syndicales, la dignité des agents et la protection du service public d’information au Sénégal.

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Crise sociale à la RTS : Le parti RTA-S exige le respect des libertés syndicales

20/02/2026

"La pluie de médailles" : Le Sénégal brille aux Championnats d’Afrique d’Escrime

20/02/2026

Gang de Bel-Air : Une femme interpellée pour avoir écoulé les bijoux volés sous la menace d'armes

20/02/2026

Commerce extérieur : Le Royaume-Uni renforce sa position de partenaire stratégique du Sénégal

20/02/2026

Richard-Toll : stage collectif sur l'autonomie des agriculteurs et l'inclusivité dans la vallée

20/02/2026

Dette de 1 000 000 FCFA et exploitation sexuelle : Le mode opératoire d'une proxénète arrêté à Kédougou

20/02/2026