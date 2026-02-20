Connectez-vous
NDARINFO
Ousmane Sonko valide de nouvelles orientations pour le réseau ferroviaire

Vendredi 20 Février 2026

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce vendredi 20 février 2026, une réunion stratégique de haute importance consacrée aux grands projets ferroviaires nationaux. Cette séance de travail a permis de dresser un état des lieux exhaustif de l'avancement des chantiers, tout en identifiant les contraintes techniques et financières qui freinent le secteur.

L'objectif affiché par le chef du gouvernement est d'assurer une cohérence parfaite entre les infrastructures ferroviaires et l’Agenda national de Transformation, afin de faire du rail un levier central de l'économie.
 

Au terme des présentations, des décisions structurantes ont été annoncées pour impulser une transformation systémique du transport au Sénégal. Ces orientations visent non seulement à désenclaver les régions, mais aussi à améliorer durablement la mobilité des populations et le transit des marchandises.

Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de moderniser le réseau ferroviaire pour répondre aux défis logistiques et renforcer la compétitivité du pays.

MS/NDARINFO
 


