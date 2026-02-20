"La pluie de médailles" : Le Sénégal brille aux Championnats d’Afrique d’Escrime

Le Sénégal a frappé un grand coup ce vendredi lors de l’avant-dernière journée des Championnats d’Afrique d’Escrime (Minime – Cadet – Junior) à Dakar. Devant un public survolté, Gamby Maïga a signé la performance majeure de la journée en décrochant une superbe médaille d’argent au fleuret, confirmant son statut de figure montante du continent.



Le collectif sénégalais a également brillé avec trois médailles de bronze par équipe en sabre féminin U20, sabre masculin U20 et fleuret masculin U20, illustrant la maturité tactique des Lionceaux.





La relève individuelle n'est pas en reste puisque Adama Sarr, Penda Ba (U15) et Mouhamadou Wagane Diouf (sabre U15) s'adjugent également le bronze au terme de parcours maîtrisés. Ces résultats, qui interviennent après de récentes performances mondiales, confirment la montée en puissance de l'escrime sénégalaise sur la scène africaine.



À la veille de la clôture des épreuves, le Sénégal s'installe durablement parmi les places fortes de la discipline, prouvant que le travail de formation entrepris ces dernières années porte ses fruits.





MS/NDARINFO



