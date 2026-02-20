Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

"La pluie de médailles" : Le Sénégal brille aux Championnats d’Afrique d’Escrime

Vendredi 20 Février 2026

"La pluie de médailles" : Le Sénégal brille aux Championnats d’Afrique d’Escrime

 Le Sénégal a frappé un grand coup ce vendredi lors de l’avant-dernière journée des Championnats d’Afrique d’Escrime (Minime – Cadet – Junior) à Dakar. Devant un public survolté, Gamby Maïga a signé la performance majeure de la journée en décrochant une superbe médaille d’argent au fleuret, confirmant son statut de figure montante du continent.

Le collectif sénégalais a également brillé avec trois médailles de bronze par équipe en sabre féminin U20, sabre masculin U20 et fleuret masculin U20, illustrant la maturité tactique des Lionceaux.
 

La relève individuelle n'est pas en reste puisque Adama Sarr, Penda Ba (U15) et Mouhamadou Wagane Diouf (sabre U15) s'adjugent également le bronze au terme de parcours maîtrisés. Ces résultats, qui interviennent après de récentes performances mondiales, confirment la montée en puissance de l'escrime sénégalaise sur la scène africaine.

À la veille de la clôture des épreuves, le Sénégal s'installe durablement parmi les places fortes de la discipline, prouvant que le travail de formation entrepris ces dernières années porte ses fruits.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Crise sociale à la RTS : Le parti RTA-S exige le respect des libertés syndicales

20/02/2026

"La pluie de médailles" : Le Sénégal brille aux Championnats d’Afrique d’Escrime

20/02/2026

Gang de Bel-Air : Une femme interpellée pour avoir écoulé les bijoux volés sous la menace d'armes

20/02/2026

Commerce extérieur : Le Royaume-Uni renforce sa position de partenaire stratégique du Sénégal

20/02/2026

Richard-Toll : stage collectif sur l'autonomie des agriculteurs et l'inclusivité dans la vallée

20/02/2026

Dette de 1 000 000 FCFA et exploitation sexuelle : Le mode opératoire d'une proxénète arrêté à Kédougou

20/02/2026