Commerce extérieur : Le Royaume-Uni renforce sa position de partenaire stratégique du Sénégal

Vendredi 20 Février 2026

Les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et le Sénégal ont atteint un niveau historique de 715,3 milliards de FCFA (£923 millions) à la fin du troisième trimestre 2025.

Selon les chiffres publiés en février 2026 par le Département du Commerce et des Affaires (DBT), ce partenariat affiche une progression spectaculaire de +27,1 % en un an.

Si Londres domine sur le volet des marchandises (pétrole raffiné, moteurs et véhicules), le Sénégal s'impose avec brio dans le secteur des services, exportant pour 267,4 milliards de FCFA vers le marché britannique. Cette performance place désormais le Sénégal au 74ème rang des fournisseurs mondiaux de services pour le Royaume-Uni.

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
