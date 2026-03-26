Crise universitaire : la Cesl maintient son mot d'ordre de grève illimitée

La Coordination des Étudiants de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis (CESL) maintient son mot d'ordre de grève illimitée pour faire aboutir des revendications jugées légitimes, a annoncé ce matin son président de séance, Amadou Ba, lors d'un point de presse.





Alors que la crise s'éternise dans l'enseignement supérieur sénégalais, le représentant étudiant a fustigé l'attitude des autorités de tutelle, notamment le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), qu'il accuse de vouloir « liquider les structures de représentation des étudiants » pour imposer des réformes drastiques allant à contre-courant de la dignité humaine. Il a regretté le mutisme et l'indifférence du Ministère face aux propositions concrètes de sortie de crise transmises par la Coordination, lesquelles intégraient pourtant les inquiétudes soulevées par la Direction des Bourses.





Revendiquant une posture responsable et ouverte au dialogue, illustrée par une récente rencontre de médiation avec Monseigneur l'Archevêque de Dakar, Amadou Ba a rappelé que Saint-Louis reste le dernier bastion universitaire portant le flambeau de ce combat générationnel, dénonçant au passage le « vanguérisme » et « l'égo-politique » du gouvernement.



Face aux récentes annonces du Conseil académique de l'UGB, la Coordination refuse de plier et appelle l'ensemble des forces vives éprises de justice à sortir de leur mutisme pour défendre l'avenir de l'université publique.





