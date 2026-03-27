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Cyberattaque : des hackers liés à l'Iran revendiquent le piratage de la boîte mail personnelle du directeur du FBI

Vendredi 27 Mars 2026 - 14:44

Cyberattaque : des hackers liés à l'Iran revendiquent le piratage de la boîte mail personnelle du directeur du FBI

Des pirates informatiques liés à l'Iran ont publiquement revendiqué le piratage de la boîte de réception personnelle du directeur du FBI, Kash Patel, publiant des photographies privées et un curriculum vitæ du haut fonctionnaire sur internet. Un responsable du Département de la Justice américain (DOJ) a confirmé la compromission de ces courriels à l'agence Reuters sans toutefois entrer dans les détails opérationnels.
 

Le groupe de cybercriminels, opérant sous le nom de Handala Hack Team, a revendiqué l'attaque sur son site internet en affirmant que le patron du FBI venait de s'ajouter à sa liste de victimes. Les premières analyses d'échantillons de données ayant fuité révèlent un mélange de correspondances personnelles et professionnelles s'étalant sur une période allant de 2010 à 2019. Bien que la fuite ne semble pas toucher les serveurs gouvernementaux ultra-sécurisés actuels du FBI, elle expose des données privées sensibles accumulées sur une décennie par le haut responsable de la sécurité intérieure américaine.
 

Cette intrusion cybernétique s'inscrit dans un contexte géopolitique extrêmement lourd et électrique entre Washington et Téhéran. Elle rappelle la vulnérabilité persistante des personnalités publiques face à la guerre hybride et asymétrique menée dans le cyberespace. Les autorités fédérales américaines s'activent pour évaluer l'étendue exacte des documents siphonnés et l'éventuelle présence d'informations sensibles touchant à la sécurité nationale des États-Unis.
 

MS/NDARINFO

 

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