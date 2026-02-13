Cybercriminalité : Viviane Chidid saisit la DSC contre une manipulation par IA

La reine du Djolof Band, Viviane Chidid, passe à l'offensive judiciaire contre les dérives numériques.



L'affaire, révélée ce vendredi, fait suite à la diffusion virale d'une vidéo sur le réseau social TikTok utilisant l'Intelligence Artificielle pour manipuler l'image et la voix de la star.





Le contenu incriminé présente la photo d'une femme sur un lit d'hôpital accompagnée d'un message alarmant affirmant que « Viviane est dans le coma ».



L'auteur de la publication a poussé le stratagème jusqu'à intégrer une voix féminine, attribuée par l'IA à la chanteuse, pleurant et évoquant la maladie d'un animateur de télévision.





Face à cette manipulation visant à porter atteinte à son honneur et à tromper le public, Viviane Chidid a officiellement saisi le chef de la DSC pour identifier les auteurs de cette infox.



Cette plainte intervient dans un contexte de vigilance accrue des autorités sénégalaises face aux contenus générés par IA et à la cyber-diffamation.



MS







