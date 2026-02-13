Sonatel, Yas et Expresso s'unissent contre Starlink au Sénégal

Le paysage des télécommunications au Sénégal est en pleine effervescence. Suite à l'homologation des services de Starlink dans le pays, les opérateurs historiques Sonatel, Yas et Expresso ont décidé de faire front commun.



Ils annoncent la création d'un « Front national pour la transparence » afin de contester les conditions d'entrée du géant américain sur le marché local.





Les acteurs nationaux s'interrogent notamment sur les modalités financières de cette autorisation, soulevant la question : « Combien Starlink, dont le propriétaire est 20 fois plus riche que le Sénégal, a payé ? ».



Cette mobilisation marque une volonté claire des opérateurs en place de protéger leurs investissements face à une concurrence satellitaire mondiale perçue comme une menace directe pour l'équilibre du secteur.





MS/NDARINFO





