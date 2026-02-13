Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Sonatel, Yas et Expresso s'unissent contre Starlink au Sénégal

Vendredi 13 Février 2026

Sonatel, Yas et Expresso s'unissent contre Starlink au Sénégal

Le paysage des télécommunications au Sénégal est en pleine effervescence. Suite à l'homologation des services de Starlink dans le pays, les opérateurs historiques Sonatel, Yas et Expresso ont décidé de faire front commun.

Ils annoncent la création d'un « Front national pour la transparence » afin de contester les conditions d'entrée du géant américain sur le marché local.
 

Les acteurs nationaux s'interrogent notamment sur les modalités financières de cette autorisation, soulevant la question : « Combien Starlink, dont le propriétaire est 20 fois plus riche que le Sénégal, a payé ? ».

Cette mobilisation marque une volonté claire des opérateurs en place de protéger leurs investissements face à une concurrence satellitaire mondiale perçue comme une menace directe pour l'équilibre du secteur.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.