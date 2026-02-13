Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
La gendarmerie démantèle un réseau de présumés homosexuels entre Touba et Mbacké

Vendredi 13 Février 2026

La Brigade de Recherches (BR) de la Compagnie de Touba a porté un coup d'arrêt à un réseau de présumés homosexuels opérant entre la Ville Sainte et Mbacké. L'opération, menée ce jeudi 12 février, a abouti à l'interpellation de cinq individus, dont un porteur du virus du VIH/Sida, renseigne Seneweb.


Le coup de filet a débuté à Touba avec l'arrestation de A.D. (36 ans), avant de se poursuivre à Mbacké où un menuisier métallique (M.L.), un tailleur (K.N.) et un commerçant (B.D.) ont été cueillis par les enquêteurs.

Lors des perquisitions, les gendarmes ont saisi des préservatifs, du lubrifiant ainsi que d'autres éléments jugés compromettants.
 

Selon des sources proches de l'enquête, les mis en cause auraient reconnu les faits lors de leur interrogatoire. Ils sont actuellement placés en garde à vue pour plusieurs chefs d'accusation graves, notamment association de malfaiteurs, actes contre nature et mise en danger de la vie d'autrui en raison de la transmission volontaire du VIH.

Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel a été saisi de l'affaire, tandis que la gendarmerie poursuit ses investigations pour retrouver d'autres suspects en fuite.

 


