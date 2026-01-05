Connectez-vous
DGID-Woodside: le contentieux de 41,4 milliards FCFA renvoyé au 5 février

Lundi 5 Janvier 2026

Le tribunal de première instance de Dakar a renvoyé au 5 février 2026 le contentieux fiscal opposant la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) au géant pétrolier australien Woodside, opérateur du champ pétrolier de Sangomar.
 

Lors de l'audience du 18 décembre dernier, la première Chambre civile du tribunal a examiné ce dossier financier qui oppose l'État du Sénégal à l'exploitant pétrolier pour un montant de 41 467 543 147 FCFA, rapporte le quotidien "Libération".
 

Ce délai doit permettre au tribunal de procéder à des vérifications approfondies, notamment sur la conformité et la validité des pièces comptables et justificatives communiquées par les deux parties, précise la même source.
 

Depuis 2023, le Fisc sénégalais réclame à Woodside Energy cette somme de plus de 41 milliards de francs CFA. Pour recouvrer ce montant, l'administration fiscale avait émis des titres de perception, une procédure de poursuite que la compagnie pétrolière conteste formellement.
 

Woodside, s'opposant à cette interprétation de ses obligations fiscales par l'administration sénégalaise, avait saisi la juridiction dakaroise pour obtenir l'annulation de ces titres de perception.
 

Le groupe pétrolier australien, qui exploite le champ de Sangomar, premier projet pétrolier offshore du Sénégal entré en production en juin 2024, estime que les créances fiscales réclamées ne sont pas fondées.
 

Parallèlement à la procédure en cours devant la justice sénégalaise, Woodside a choisi de porter le différend devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), le tribunal arbitral de la Banque mondiale, indique "Libération".
 

Cette double saisine illustre la complexité du contentieux qui oppose l'État du Sénégal à l'un des principaux opérateurs pétroliers présents dans le pays, alors que le secteur des hydrocarbures constitue un enjeu majeur pour l'économie nationale.
 

Le champ de Sangomar, situé à environ 100 kilomètres au sud de Dakar, devrait produire environ 100 000 barils de pétrole par jour à son pic de production.


