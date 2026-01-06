Un ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis élevé au grade de général d'armée en Côte d'Ivoire

Cette distinction, la plus haute dans la hiérarchie militaire ivoirienne, a été remise au général Doumbia par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, selon les informations rapportées par le quotidien Fraternité Matin.





Le nouveau général d'armée est un pur produit des écoles militaires, ayant effectué toute sa formation scolaire dans des établissements militaires en Côte d'Ivoire et au Sénégal, précise la même source.





Lassina Doumbia est notamment un ancien élève du Prytanée militaire Charles N'tchoréré de Saint-Louis au Sénégal, où il a effectué sa formation avant d'obtenir son baccalauréat, souligne le journal ivoirien.





Après l'obtention de son bac, il a poursuivi ses études à la faculté de Droit de l'Université d'Abidjan (actuelle Université Félix Houphouët-Boigny) en qualité d'étudiant militaire, obtenant une maîtrise en Droit option carrière des entreprises, rapporte Fraternité Matin.





Il a ensuite intégré en 1988 la Division de formation des officiers de l'École des Forces Armées de Bouaké, marquant son retour définitif dans l'univers militaire.





Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara a salué le parcours exemplaire du général Doumbia : "Je voudrais, au nom de SEM Alassane Ouattara, Président de la République, Chef Suprême des Armées, adresser mes vives et chaleureuses félicitations au Général d'Armée Lassina Doumbia", a-t-il déclaré.





Nommé chef d'état-major général de plein exercice le 30 décembre 2018, le général Doumbia a mené d'importantes réformes avec notamment le plan stratégique quinquennal "FACI 2025" visant à bâtir une armée ivoirienne moderne et professionnelle.





Il a également été chargé par le président Ouattara de la création et de la formation des Forces spéciales ivoiriennes, avant de superviser la réorganisation de l'armée.





Le président ivoirien a rendu hommage au général Doumbia lors de son message à la nation du 31 décembre 2025, saluant son rôle dans la stabilité du pays.



