Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Un ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis élevé au grade de général d'armée en Côte d'Ivoire

Mardi 6 Janvier 2026

Le général Lassina Doumbia, chef d'état-major général des Armées de Côte d'Ivoire, a été élevé au grade de général d'armée (5 étoiles) par le président Alassane Ouattara le 31 décembre 2025, devenant ainsi le premier militaire ivoirien à atteindre ce grade, a-t-on appris de sources médiatiques ivoiriennes.


Un ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis élevé au grade de général d'armée en Côte d'Ivoire

Cette distinction, la plus haute dans la hiérarchie militaire ivoirienne, a été remise au général Doumbia par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, selon les informations rapportées par le quotidien Fraternité Matin.
 

Le nouveau général d'armée est un pur produit des écoles militaires, ayant effectué toute sa formation scolaire dans des établissements militaires en Côte d'Ivoire et au Sénégal, précise la même source.
 

Lassina Doumbia est notamment un ancien élève du Prytanée militaire Charles N'tchoréré de Saint-Louis au Sénégal, où il a effectué sa formation avant d'obtenir son baccalauréat, souligne le journal ivoirien.
 

Après l'obtention de son bac, il a poursuivi ses études à la faculté de Droit de l'Université d'Abidjan (actuelle Université Félix Houphouët-Boigny) en qualité d'étudiant militaire, obtenant une maîtrise en Droit option carrière des entreprises, rapporte Fraternité Matin.
 

Il a ensuite intégré en 1988 la Division de formation des officiers de l'École des Forces Armées de Bouaké, marquant son retour définitif dans l'univers militaire.


Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara a salué le parcours exemplaire du général Doumbia : "Je voudrais, au nom de SEM Alassane Ouattara, Président de la République, Chef Suprême des Armées, adresser mes vives et chaleureuses félicitations au Général d'Armée Lassina Doumbia", a-t-il déclaré.


Nommé chef d'état-major général de plein exercice le 30 décembre 2018, le général Doumbia a mené d'importantes réformes avec notamment le plan stratégique quinquennal "FACI 2025" visant à bâtir une armée ivoirienne moderne et professionnelle.
 

Il a également été chargé par le président Ouattara de la création et de la formation des Forces spéciales ivoiriennes, avant de superviser la réorganisation de l'armée.
 

Le président ivoirien a rendu hommage au général Doumbia lors de son message à la nation du 31 décembre 2025, saluant son rôle dans la stabilité du pays.

NDARINFO/MS
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans
Le Sénégal et le Mali s'affronteront vendredi 9 janvier en quart de finale de la CAN-2025 au Grand...

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine
Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à...

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN
L'attaquant sénégalais Sadio Mané est devenu samedi le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe...

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"
Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de...

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts
Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, s'est exprimé en zone mixte après la victoire 3-1...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

01/01/2026

La Senelec annonce une baisse de 10% des tarifs de l'électricité à partir du 1er janvier 2026

31/12/2025

Grands transferts d'eau : L'OLAC prépare Dakar-Mbour-Thiès et Touba

31/12/2025

Autoroute Dakar - Saint-Louis : Le collectif des 1300 impactés "rassuré" après la rencontre avec le gouverneur

03/01/2026
SERVICES