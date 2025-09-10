Dakar – Abass Fall prend les rênes de la mairie

La cérémonie de passation de service entre Ngoné Mbengue, maire intérimaire, et Abass Fall, nouveau maire de la Ville de Dakar, s’est tenue ce mercredi à la mairie centrale, en présence des membres du conseil municipal et de plusieurs invités.



Officiellement installé dans ses fonctions, Abass Fall a déclaré vouloir « tracer la voie d’une capitale plus moderne, plus inclusive et plus rayonnante », exprimant sa volonté de bâtir une ville tournée vers l’innovation et la performance. Il a ajouté : « Je mesure pleinement la confiance que les Dakarois ont placée en moi, mais aussi à l’ensemble du conseil municipal. Je sais également que cette confiance ne se nourrit pas que de promesses, mais de résultats tangibles. »



Le nouveau maire a appelé les acteurs de la municipalité à dépasser les clivages et à privilégier le travail collectif. Selon lui, « l’heure n’est plus aux clivages mais à la performance », soulignant que celle-ci doit reposer sur une organisation efficace, mobilisant moyens humains, logistiques et financiers.



Il a salué le travail de Ngoné Mbengue, estimant qu’elle a su, « dans un contexte très difficile, maintenir la stabilité de l’action municipale » et « préserver l’élan de service public ».



Devenue première adjointe au maire, Ngoné Mbengue a, pour sa part, souhaité « bonne chance au nouveau maire », tout en assurant rester « disposée à travailler avec lui pour une municipalité plus performante ».



