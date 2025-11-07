Dakar évoque des avancées significatives dans les discussions avec le FMI

Le ministère sénégalais des Finances et du Budget a salué jeudi des « avancées significatives et de bonnes perspectives » dans les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), à l’issue de la mission de l’institution à Dakar, qui a pris fin le même jour.





Conduites par le ministre Cheikh Diba, ces discussions s’inscrivent dans le cadre de la mise en place d’un nouveau programme de coopération financière, après la reconnaissance par la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, de l’existence d’une dette cachée sous l’ancien régime, toujours contestée par les autorités sortantes.





Selon un communiqué officiel, le dialogue engagé avec le FMI a permis des progrès notables sur plusieurs volets : la loi de finances initiale (LFI) 2026, la consolidation budgétaire, et les réformes de la gestion des finances publiques.





Le chef de mission du FMI, Edward Gemayel, a salué la mobilisation des recettes prévue dans le projet de budget 2026, tout en appelant les autorités à veiller à la concrétisation de ces prévisions.





Présenté ce jeudi à la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, le projet de loi de finances repose sur trois axes : le rétablissement des équilibres macroéconomiques, la modernisation de la gestion budgétaire et le financement d’un développement endogène et inclusif.





Le ministère met également en avant des indicateurs positifs, avec une croissance estimée à 8 % en 2025, et 5 % projetée en 2026, accompagnée d’une inflation maîtrisée à 3,1 %. La pression fiscale devrait passer de 19,3 % en 2025 à 23,2 % en 2026, selon les projections officielles.





Ces résultats traduisent l’impact du Plan de redressement économique et social (PRES) lancé par le Premier ministre Ousmane Sonko en août dernier, selon le gouvernement.





En matière de rigueur budgétaire, le Sénégal vise un déficit ramené à 7,8 % du PIB en 2025, puis 5,37 % en 2026, avant d’atteindre la norme UEMOA de 3 % dès 2027, sans recourir à une politique d’austérité, précise le ministère.







