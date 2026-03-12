Réseaux de mœurs et actes contre nature : 12 arrestations à Saint-Louis

L’étau se resserre brutalement sur les réseaux de mœurs et de pédocriminalité à travers le pays. Selon Libération, un cap symbolique a été franchi ce jeudi 12 mars 2026 avec un total de 82 mandats de dépôt décernés depuis février pour association de malfaiteurs, actes contre nature et pratiques sordides.



Cette vaste offensive judiciaire, qui touche plusieurs célébrités et réseaux organisés, ébranle l'opinion publique par l'ampleur et la gravité des faits reprochés.



Dans le Nord, la « filière de Saint-Louis » est particulièrement visée avec déjà 12 mandats de dépôt et de nouvelles interpellations effectuées par la gendarmerie ce lundi. Parallèlement, des dossiers hautement sensibles avancent à Dakar : le doyen des juges a envoyé 15 personnes en prison dans l'affaire Ouzin Keïta et Cie, tandis que le dossier Pape Cheikh Diallo enregistre son 39ème mandat de dépôt.



À Jaxaay, la chute d'Ivans Abotxy, un prédateur de 35 ans accusé de viols multiples sur mineurs, vient clore une série de traques intensives menées par les forces de sécurité.





