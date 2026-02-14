Connectez-vous
Décès d'Abdoulaye Ba : le Procureur Ibrahima Ndoye brise le silence et livre les premiers éléments

Samedi 14 Février 2026

Décès d'Abdoulaye Ba : le Procureur Ibrahima Ndoye brise le silence et livre les premiers éléments

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, a officiellement pris en main l'affaire du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba.

Suite aux violents affrontements survenus le 9 février 2026 sur le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) entre étudiants et éléments de la Police nationale, le parquet a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête exhaustive. Ces incidents ont occasionné d'importants dégâts matériels et de nombreux blessés.
 

La Sûreté urbaine a été chargée d'enquêter sur les circonstances globales des affrontements, tandis que la Division des investigations criminelles (DIC) se concentre spécifiquement sur les causes du décès d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine.

Selon le communiqué du parquet, plusieurs actes d'investigation ont déjà été accomplis, notamment des auditions, un transport sur les lieux et une autopsie. Le Procureur a précisé qu'à ce stade, les éléments disponibles ne confirment pas les rumeurs de violences physiques exercées sur la victime et a appelé au calme en attendant les conclusions définitives.
 

MS/NDARINFO
 


