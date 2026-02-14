Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Disparus depuis le 4 janvier, les pêcheurs de Yarakh retrouvés en Guinée Conakry

Samedi 14 Février 2026

Le dénouement tant espéré est enfin arrivé pour les familles des neuf pêcheurs de Yarakh dont on était sans nouvelles depuis le 4 janvier dernier. Partis en mer aux environs de 12 heures ce jour-là, les membres de l'équipage ont été retrouvés en Guinée Conakry.

L'information, qui a suscité un immense soulagement, a été confirmée par l'un de leurs collègues via le président des pêcheurs sénégalais basés dans ce pays voisin.
 

Actuellement, les rescapés sont sécurisés dans une base militaire où ils reçoivent les soins nécessaires. Si leurs jours ne sont pas en danger, les pêcheurs présentent un état de fatigue extrême et sont très affaiblis, conséquence directe d'une longue privation de nourriture durant leur dérive prolongée dans les eaux sous-régionales.

Ce retour à la vie intervient après un mois et dix jours d'une incertitude pesante qui avait plongé la communauté de Yarakh dans l'angoisse.
 

MS/NDARINFO
 


