3 interpellations et 8 béliers récupérés : le bilan de l'opération de la BR à Nioro

Face à la recrudescence des vols de bétail dans la commune, la Brigade de Recherches (BR) a intensifié ses patrouilles avant de porter un coup d'arrêt aux activités d'un réseau structuré.



L'opération a été déclenchée suite à des renseignements signalant une base arrière située à Keur Mala, dans la commune de Thiaré, où les malfaiteurs dissimulaient le bétail dérobé lors d'incursions nocturnes à Nioro. Lors de l'assaut, les policiers ont saisi huit béliers et appréhendé trois membres du gang.





L'enquête a mis à nu le mode opératoire de l'organisation : un acolyte basé à Nioro était chargé d'identifier les cibles et de préparer le terrain. L'un des suspects principaux, qui tentait d'échapper à la Brigade de Gendarmerie de Nioro pour un vol précédent à Porokhane, avait mandaté un tiers pour exécuter le forfait dans la nuit du mercredi.



Les mis en cause sont désormais poursuivis pour association de malfaiteurs, vol de bétail avec usage de moyens de transport et détention d’armes blanches.





MS/NDARINFO

