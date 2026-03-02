Emmanuel Macron annonce une hausse des têtes nucléaires françaises ce 2 mars

La France va augmenter le nombre de ses têtes nucléaires, a annoncé le président Emmanuel Macron ce lundi lors d'un discours stratégique sur la dissuasion française depuis la base sous-marine de l'Île Longue (Finistère). Dans un contexte de tensions mondiales exacerbées, le chef de l'État a rompu avec la tradition de transparence en précisant que la France ne communiquerait plus sur les chiffres précis de son arsenal, « contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé ».





Tout en renforçant ses capacités de frappe, Emmanuel Macron a tenu à lever toute ambiguïté sur les intentions de Paris : « il ne s'agit pas ici d'entrer dans une quelconque course aux armements. Cela n'a jamais été notre doctrine », a-t-il martelé. Il a par ailleurs réaffirmé la sacralité du pouvoir de décision en rappelant que « la chaîne de commandement est d'une clarté totale et la décision ultime » de déclencher le feu nucléaire « revient au seul président de la République ».





Cette annonce marque un tournant majeur dans la posture de défense de l'Hexagone, alors que le conflit entre l'Iran et le bloc américano-israélien redessine l'ordre sécuritaire mondial. En musclant son "parapluie" nucléaire tout en maintenant l'opacité sur ses stocks, la France entend réaffirmer sa souveraineté et sa capacité de dissuasion face aux menaces émergentes.





MS/NDARINFO



