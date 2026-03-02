Incendie à Dindéfélo : Les derniers chimpanzés du Sénégal menacés

Un incendie d'une rare violence ravage depuis samedi la Réserve naturelle communautaire de Dindéfélo (RNCD), sanctuaire de biodiversité unique abritant les derniers chimpanzés d'Afrique de l'Ouest au Sénégal. Malgré la mobilisation des éco-gardes, des guides locaux et des volontaires de l'université de Huelva (Espagne), les flammes continuent de progresser sous l'effet de vents violents, menaçant désormais la célèbre cascade et plusieurs villages environnants.





Le bilan provisoire est alarmant : plus de 50 hectares de végétation ont déjà été réduits en cendres, emportant sur leur passage des périmètres agricoles, des infrastructures touristiques et une partie essentielle de l'habitat des chimpanzés et des oiseaux. Le feu, qui a atteint le pic de la montagne, se dirige actuellement vers le village de Pélèle Kendéssa, l'une des douze localités de la réserve. Le comité de gestion de la RNCD a lancé un appel à l'aide urgent à l'État et aux bonnes volontés pour éviter une catastrophe écologique et humaine majeure dans cette zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.





Face à la récurrence de ces drames exacerbés par le changement climatique et les fortes chaleurs, les responsables locaux réclament des moyens matériels conséquents pour les eaux et forêts de Kédougou ainsi qu'un renforcement de la sensibilisation communautaire. La survie de ce joyau du Pays Bassari, créé en 2010 sur 14 000 hectares, dépend désormais de la rapidité des renforts attendus.





MS/NDARINFO



