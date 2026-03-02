Collectif des victimes de Macky Sall : Un plaidoyer contre son poste à l'ONU

Boubacar Sèye, président du collectif des victimes de Macky Sall, a exprimé ce lundi son opposition catégorique à la candidature de l'ancien chef d'État sénégalais au poste de secrétaire général de l'ONU. Dans un communiqué officiel, il invoque de « sérieuses inquiétudes sur le respect des valeurs fondamentales » de l'organisation internationale, estimant que le « passé controversé » de Macky Sall compromettrait la mission éthique des Nations unies.





L'activiste s'appuie sur les rapports d'organisations internationales et locales documentant les événements politiques de 2021-2024 au Sénégal. Il y dénonce des « arrestations arbitraires, des détentions prolongées et des actes de torture », affirmant que Macky Sall ne peut incarner la défense universelle des droits humains. Selon lui, la crédibilité de l'ONU auprès des populations mondiales est en jeu si une telle candidature devait aboutir.





Cette levée de boucliers intervient alors que le dossier de l'ancien président a été formellement porté par Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et de l'Union africaine. Si le bloc continental fait bloc derrière Macky Sall pour succéder à António Guterres, l'intéressé ne s'est toujours pas prononcé officiellement, tandis que la contestation de ses détracteurs nationaux s'internationalise.





MS/NDARINFO



