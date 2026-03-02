Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Collectif des victimes de Macky Sall : Un plaidoyer contre son poste à l'ONU

Lundi 2 Mars 2026

Collectif des victimes de Macky Sall : Un plaidoyer contre son poste à l'ONU

Boubacar Sèye, président du collectif des victimes de Macky Sall, a exprimé ce lundi son opposition catégorique à la candidature de l'ancien chef d'État sénégalais au poste de secrétaire général de l'ONU. Dans un communiqué officiel, il invoque de « sérieuses inquiétudes sur le respect des valeurs fondamentales » de l'organisation internationale, estimant que le « passé controversé » de Macky Sall compromettrait la mission éthique des Nations unies.
 

L'activiste s'appuie sur les rapports d'organisations internationales et locales documentant les événements politiques de 2021-2024 au Sénégal. Il y dénonce des « arrestations arbitraires, des détentions prolongées et des actes de torture », affirmant que Macky Sall ne peut incarner la défense universelle des droits humains. Selon lui, la crédibilité de l'ONU auprès des populations mondiales est en jeu si une telle candidature devait aboutir.
 

Cette levée de boucliers intervient alors que le dossier de l'ancien président a été formellement porté par Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et de l'Union africaine. Si le bloc continental fait bloc derrière Macky Sall pour succéder à António Guterres, l'intéressé ne s'est toujours pas prononcé officiellement, tandis que la contestation de ses détracteurs nationaux s'internationalise.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.