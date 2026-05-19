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Masse salariale : les salaires de l’administration publique s'élèvent à 125,2 milliards de fCfa en janvier 2026

Mardi 19 Mai 2026

Masse salariale : les salaires de l’administration publique s'élèvent à 125,2 milliards de fCfa en janvier 2026

Les charges de personnel et les effectifs de l’administration centrale sénégalaise ont enregistré une tendance haussière en début d’année 2026. Selon le rapport des Repères statistiques publié ce mardi par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les salaires décaissés pour la fonction publique ont atteint 125,2 milliards de francs CFA au cours du mois de janvier 2026, matérialisant une progression mensuelle de 0,6% par rapport au mois de décembre. Cette évolution des dépenses salariales est directement adossée à un renforcement du capital humain du secteur public.
 

Recrutements dans la fonction publique et forte croissance des recettes fiscales

 

L'Ansd explique que cette dynamique mensuelle est étroitement corrélée à une hausse des effectifs de l’administration centrale, qui s'établissent désormais à 191 817 agents, soit une augmentation de 0,5% en un mois. En glissement annuel, la hausse de la masse salariale s'élève à 6,3% tandis que le volume global des travailleurs progresse de 4,2%. Parallèlement, le rapport met en lumière la situation financière de l'État avec des recettes totales évaluées à 436,2 milliards de francs CFA pour le mois sous revue, soit un bond de 36,8% par rapport au mois précédent. Cette performance budgétaire exceptionnelle est attribuée à une explosion des recettes non fiscales (+307,3%), stimulée par le versement des redevances de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), ainsi qu'à la bonne tenue des recettes fiscales (+30,6%) portée par les rentrées d'argent liées à l’impôt sur les sociétés.
 

MS/NDARINFO
 



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