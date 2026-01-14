Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé sa composition d'équipe pour la demi-finale de la CAN 2025 contre l'Égypte, prévue ce mercredi à 17h00 GMT au Grand Stade de Tanger. Un onze de départ offensif et équilibré avec plusieurs cadres alignés pour ce rendez-vous crucial.

