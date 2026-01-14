Connectez-vous
Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons

Mercredi 14 Janvier 2026

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé sa composition d'équipe pour la demi-finale de la CAN 2025 contre l'Égypte, prévue ce mercredi à 17h00 GMT au Grand Stade de Tanger. Un onze de départ offensif et équilibré avec plusieurs cadres alignés pour ce rendez-vous crucial.

Dans les buts, Édouard Mendy (n°16) est reconduit comme gardien titulaire, fidèle au poste depuis le début de la compétition. En défense, Pape Thiaw mise sur l'expérience avec Moussa Niakhaté (n°19) et le capitaine Kalidou Koulibaly (n°3), accompagnés d'El Hadji Malick Diouf (n°25) et Krépin Diatta (n°15) sur les côtés.

Au milieu de terrain, le sélectionneur aligne Idrissa Gana Guèye (n°5), véritable métronome de l'entrejeu, associé à Pape Guèye (n°26) et Habib Diarra (n°7), formant ainsi un trio solide capable de récupérer des ballons et de lancer les offensives.

En attaque, Pape Thiaw opte pour un trident offensif composé d'Iliman Ndiaye (n°13), Sadio Mané (n°10) et Nicolas Jackson (n°11). Cette composition offensive témoigne de la volonté du sélectionneur d'imposer le jeu face aux Pharaons et d'exploiter les failles défensives égyptiennes identifiées par les observateurs.

Sur le banc des remplaçants, le coach dispose d'un large éventail d'options avec Yehvann Diouf, Mory Diaw, Mamadou Sarr, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Lamine Camara, Ibrahim Mbaye, Ismaïla Sarr, Cherif Ndiaye, Boulaye Dia, Habib Diallo et Cheikh Tidiane Sabaly. Cette profondeur de banc pourrait s'avérer décisive en cours de match.

Avec cette composition, les Lions affichent leur ambition de décrocher leur place en finale de la CAN 2025 et de venger la défaite 2-1 concédée en demi-finale face à l'Égypte en 2006.

NDARINFO
 

CAN 2025

SERVICES