Détention d'objets illicites : un garde pénitentiaire écroué dans l'affaire des téléphones

En détention pour des faits présumés de détournements de fonds publics, le député-maire des Agnam, Farba Ngom, a été convoqué par la Section de recherches et sera déféré au parquet ce mardi matin dans le cadre d'une nouvelle affaire.



Parallèlement, un garde pénitentiaire du Pavillon spécial a été arrêté pour complicité dans l'introduction de téléphones portables en milieu carcéral.





Selon l'un des avocats du député, qui s'est confié au quotidien L'Observateur, cette nouvelle audition entre dans le cadre d'une affaire distincte de celle pour laquelle il est actuellement détenu. "Farba a été convoqué hier pour être déféré au parquet aujourd'hui. Ils avaient commencé son audition depuis jeudi dernier. Il a aussi été entendu samedi. Et vu son état de santé fragile, ils (les enquêteurs) se sont déplacés au Pavillon spécial pour l'entendre de 10h à 14h", a précisé un membre du pool d'avocats.





Cette nouvelle audition fait suite aux révélations de la ministre de la Justice, Yassine Fall, qui a assuré qu'au cours d'une fouille, "deux téléphones portables" ont été découverts dans la cellule du mis en cause, en violation flagrante des protocoles et règles pénitentiaires. Alors qu'il est suspecté d'avoir émis des communications avec des politiciens et journalistes dans plusieurs pays, Farba Ngom risque aussi d'être poursuivi pour "tentative de complot contre l'État sénégalais".





La défense conteste fermement les méthodes d'investigation. "On ne peut pas perquisitionner le téléphone sans l'assentiment de l'intéressé, sans sa présence, et éventuellement accompagné de ses conseils. Donc tout ce qu'ils ont vu dans les téléphones n'engage qu'eux. Car pendant 15 jours, ils ont gardé les téléphones et ils peuvent y avoir mis des choses qu'ils cherchent à mettre sur le dos de Farba", se défend le conseil du député.





Face aux accusations, les avocats comptent "introduire une demande d'autorisation auprès du Bâtonnier pour tenir une conférence de presse afin d'apporter la réplique" à Yassine Fall, selon les informations recueillies.





L'affaire prend une nouvelle tournure avec l'arrestation d'un garde pénitentiaire. Selon des sources proches du dossier, les investigations menées par la Section de recherches de Dakar ont conduit à l'interpellation d'un agent en service au Pavillon spécial. Cette arrestation intervient suite à la fouille de routine qui avait permis la découverte des deux appareils dans la cellule du député-maire.





Les premières investigations techniques indiquent, selon le quotidien Libération, une complicité interne ayant permis de contourner les protocoles de sécurité de l'établissement pénitentiaire. L'agent devra répondre de soupçons de "complicité de détention d'objets illicites en milieu carcéral". L'enquête se poursuit pour déterminer si d'autres agents sont impliqués dans ce réseau d'introduction de téléphones en prison.



