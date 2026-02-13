Crise à l'UCAD : le Groupe parlementaire PASTEF réclame une enquête sur les forces de l'ordre

Les députés de la majorité parlementaire ont réagi officiellement à la crise qui secoue l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Tout en présentant leurs condoléances à la famille de la victime, ils estiment que les brutalités exercées sur le campus « ternissent l'image du service public chargé du maintien de l'ordre ». Le groupe invite le Ministre de l'Intérieur à diligenter une enquête approfondie et demande au Ministre de la Justice un suivi rigoureux des procédures judiciaires pour établir les responsabilités pénales.





Malgré le caractère légitime des revendications sociales, le groupe parlementaire fustige la destruction des biens publics, soulignant que plus de 134 milliards de FCFA sont déjà consacrés aux œuvres sociales dans le budget 2026.



Pour résoudre cette instabilité de manière structurelle, une Mission d'Information Parlementaire (MIP) a été mise sur pied par la Commission de l'Éducation de l'Assemblée nationale afin de réaliser un diagnostic complet du système universitaire. L'objectif affiché est de transformer l'université en un véritable « sanctuaire du savoir » par le biais d'un dialogue franc entre tous les acteurs.





MS/NDARINFO



