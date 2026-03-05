Détroit d'Ormuz menacé : Dakar active un plan de protection économique

Le gouvernement du Sénégal a instauré, ce mercredi 4 mars 2026, un dispositif de pilotage de crise sous la supervision de la Primature pour anticiper les chocs économiques liés à l'escalade militaire au Moyen-Orient.



Face aux risques d'invasion de l'Iran et de fermeture du détroit d'Ormuz, le Premier ministre Ousmane Sonko a défini une doctrine de protection axée sur la sécurisation des flux essentiels, le ciblage du soutien public et la lutte rigoureuse contre la spéculation tarifaire sur les produits de grande consommation.





Le communiqué, rapporté par la porte-parole Marie Rose Faye, souligne les vulnérabilités du pays face à un possible choc pétrolier, au renchérissement du fret et à la tension sur les approvisionnements critiques.



Une "matrice hiérarchisée de décisions" a été élaborée pour permettre des arbitrages centralisés et des remontées d'informations constantes vers le chef de l'État. Ces mesures de protection macroéconomique et sociale visent à garantir la stabilité du marché intérieur et la continuité énergétique du Sénégal, dont une large part des ressources pétrolières transite par cette zone de conflit.





MS/NDARINFO



