NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Diamil Faye : Le parcours exceptionnel du nouveau Conseiller Sport de Diomaye Faye

Vendredi 6 Mars 2026

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé l'expert sénégalais Diamil Faye au poste de Conseiller spécial Sport. Cette décision stratégique intervient à l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'été de 2026, que le Sénégal s'apprête à accueillir à Dakar.

Fort d'un MBA en management du sport obtenu à l'université de Southern Cross en Australie, Diamil Faye cumule plus de trente ans d'expérience dans l'organisation de grands événements internationaux.
 

Véritable figure de l'olympisme africain, il a dirigé les divisions Afrique lors des JO de Sydney (2000) et d'Athènes (2004). Son expertise a également été sollicitée pour les JO de Pékin (2008), ainsi que pour les campagnes de candidatures de villes comme New York, Sotchi (2014) ou encore Paris (2024). Ancien consultant auprès de la FIFA et de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique, il a fondé à Dakar la société de conseil Jappo (« tous ensemble » en wolof), via laquelle il a racheté en 2011 le club de football de Guédiawaye, le quartier de son enfance.
 

Entrepreneur engagé, il a lancé en 2007 la griffe Jsports pour permettre aux délégations africaines, souvent dépourvues de sponsors, de « surmonter leurs complexes » face aux grandes nations.

Sa marque a déjà habillé treize nations du continent lors des compétitions internationales, dont la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali et le Rwanda. Avec cette nomination, Diamil Faye mettra son immense réseau et son savoir-faire au service de la réussite des JOJ 2026 et du rayonnement sportif du Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


