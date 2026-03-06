Lens-Lyon : Malang Sarr éteint l'incendie après son altercation avec Moussa Niakhaté

Le quart de finale opposant le Racing Club de Lens à l’Olympique Lyonnais (2-2, tab 5-4) a été marqué par une altercation musclée entre deux défenseurs d'origine sénégalaise, Moussa Niakhaté et Malang Sarr. La tension est montée après une action impliquant Corentin Tolisso, qui tentait de récupérer rapidement le ballon auprès d'un joueur lensois nommé Ganiou.



Cet échange de vues sur l'agressivité du pressing lyonnais a provoqué une friction directe entre les deux internationaux sur la pelouse.



Face à la polémique suscitée par les images de leur accrochage, Malang Sarr a tenu à calmer le jeu après la rencontre. Le défenseur lensois a qualifié l'incident de simple « chamaille entre frères », insistant sur le fait que la volonté de gagner peut parfois faire chauffer les esprits sans pour autant briser leurs liens d'amitié. Il a réaffirmé qu'il n'existait aucun problème durable avec Moussa Niakhaté, précisant que les excuses avaient été présentées dès la fin du match.





MS/NDARINFO



