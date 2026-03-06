Maraîchers des Niayes en colère : La commercialisation du riz et de l'oignon bloquée

Des horticulteurs venus de Saint-Louis, Kayar, Mboro et Notto Gouye Diama ont manifesté violemment leur colère ce jeudi au Kilomètre 50, sur la route nationale numéro un. Pour protester contre l'impossibilité d'écouler leurs récoltes, les maraîchers de la zone des Niayes ont déversé des tonnes d'oignons et de pommes de terre sur la voie publique.



Les producteurs dénoncent la non-effectivité des mesures étatiques censées suspendre la vente des produits issus des agro-industries, ce qui sature le marché et bloque la production locale.





Selon Aly Ndiaye, porte-parole de l’interprofession oignon, les arrêtés de régulation pris par l'État, notamment celui du 28 février, n'ont pas empêché l'agrobusiness de continuer à inonder le marché avec des camions chargés. Face à ce désarroi, les manifestants réclament des concertations urgentes avec les autorités et appellent au développement d'infrastructures de stockage et de transformation pour limiter les pertes et envisager l'exportation vers la sous-région.





MS/NDARINFO



