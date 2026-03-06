Riyad refuse de servir de base arrière contre Téhéran : Un tournant diplomatique majeur

L'ambassadeur d'Iran en Arabie saoudite, Alireza Enayati, a exprimé la reconnaissance de Téhéran envers les autorités saoudiennes pour leur engagement à interdire l'usage de leur espace aérien, de leur territoire ou de leurs eaux dans le cadre d'opérations militaires dirigées contre l'Iran.



Dans un entretien accordé à l'AFP, le diplomate a salué les assurances répétées de Riyad, soulignant que cette position reflète une volonté d'éviter toute escalade militaire dans un contexte de fortes tensions impliquant notamment les États-Unis et Israël.



Déjà avant le déclenchement du conflit, Riyad avait soutenu les efforts diplomatiques et promis la neutralité de son espace aérien afin de préserver la stabilité régionale.



MS/NDARINFO

