Macky Sall candidat au poste de Secrétaire général de l'ONU : Le soutien de Macron

L'ancien président sénégalais Macky Sall a officiellement lancé sa campagne pour le poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU) afin de succéder à António Guterres. Cette offensive diplomatique a débuté ce jeudi au Palais de l’Élysée lors d'une rencontre avec le président français Emmanuel Macron.



L'objectif de cet entretien est de sécuriser le vote de la France au Conseil de sécurité et de mobiliser l'influence de Paris pour convaincre d'autres membres permanents, notamment le Premier ministre britannique Keir Starmer.





Pour succéder au diplomate portugais, Macky Sall devra obtenir l'aval des trois autres membres permanents du Conseil de sécurité : les États-Unis, la Chine et la Russie. Selon les informations relayées par Le Quotidien, l'ex-chef d'État prévoit d'entamer prochainement une tournée stratégique dans ces pays. Il pourrait bénéficier, en coulisses, du soutien actif d'Emmanuel Macron pour faciliter ces contacts diplomatiques de haut niveau.





MS/NDARINFO



