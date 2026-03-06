Connectez-vous
NDARINFO
Vendredi 6 Mars 2026

Qui est Mohamed Ouahbi, le champion du monde U20 désormais coach du Maroc ?

La Fédération royale marocaine de football a officialisé la nomination de Mohamed Ouahbi au poste de sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc. Il succède à Walid Regragui, dont le départ a été récemment annoncé par l’instance dirigeante. Ancien sélectionneur des U20, Mohamed Ouahbi a bâti sa crédibilité en menant la jeune sélection marocaine à un titre mondial en 2025, un exploit qui a convaincu la fédération de lui confier les rênes des Lions de l’Atlas.
 

Pour ce nouveau cycle, le technicien marocain pourra compter sur un staff renforcé, incluant notamment le technicien portugais João Sacramento. Conscient des attentes nationales, Mohamed Ouahbi a exprimé sa fierté et son engagement à travailler avec « détermination, humilité et patriotisme ».

Cette nomination vise à maintenir le Maroc au sommet du football continental et international après les performances historiques de ces dernières années.
 

MS/NDARINFO
 


