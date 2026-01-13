Diomaye Faye et l'Émir du Koweït : six domaines prioritaires identifiés

À l'issue de cet entretien de haut niveau, Son Altesse l'Émir a offert un banquet officiel en l'honneur du président de la République, en témoignage des liens d'amitié fraternelle indéfectibles qui unissent le Koweït et le Sénégal.



Cette visite marque la première sortie internationale du président Bassirou Diomaye Faye en 2026 et témoigne de l'importance accordée au renforcement de la coopération avec les pays du Golfe.



