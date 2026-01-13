Connectez-vous
Diomaye Faye et l'Émir du Koweït : six domaines prioritaires identifiés

Mardi 13 Janvier 2026

Diomaye Faye et l'Émir du Koweït : six domaines prioritaires identifiés

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu mardi avec les honneurs au Palais Bayan par Son Altesse l'Émir de l'État du Koweït, Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, dans le cadre de sa visite officielle dans l'émirat du 12 au 14 janvier 2026.

Cette rencontre au sommet s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de solennité, de fraternité et de respect mutuel

Au cours de l'entretien, l'Émir du Koweït a rappelé avec émotion la place particulière qu'occupe le Sénégal dans le cœur du peuple koweïtien, illustrant la profondeur des liens historiques d'amitié entre les deux nations. Les deux hauts dirigeants ont longuement échangé sur les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre Dakar et Koweït-City.
 

Le président Bassirou Diomaye Faye et Son Altesse l'Émir se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié fraternelle et de coopération confiante entre le Sénégal et l'État du Koweït. Ils ont surtout convenu de travailler à l'élargissement et au raffermissement de ce partenariat, avec l'ambition commune de le hisser à un niveau stratégique supérieur.
 

Dans cette dynamique, les deux parties ont identifié plusieurs domaines prioritaires de coopération, notamment la paix et la sécurité, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, l'industrie et la sécurité alimentaire, autant de secteurs jugés essentiels pour le développement durable et la stabilité des deux pays.
 

À l'issue de cet entretien de haut niveau, Son Altesse l'Émir a offert un banquet officiel en l'honneur du président de la République, en témoignage des liens d'amitié fraternelle indéfectibles qui unissent le Koweït et le Sénégal.

Cette visite marque la première sortie internationale du président Bassirou Diomaye Faye en 2026 et témoigne de l'importance accordée au renforcement de la coopération avec les pays du Golfe.
 

MS/NDARINFO
 


