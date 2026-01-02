Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Diomaye : "Les Corps constitués, piliers de la stabilité nationale"

Vendredi 2 Janvier 2026

Diomaye : "Les Corps constitués, piliers de la stabilité nationale"

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé jeudi la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An aux Corps constitués, au Palais de la République à Dakar, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko et du président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye.
 

Cette rencontre républicaine, marquée par la solennité et le respect des institutions, a été l'occasion pour le Chef de l'État de réaffirmer l'attachement constant de l'État aux principes de continuité républicaine et de responsabilité institutionnelle.
 

Dans un esprit d'unité et de confiance, le Président Diomaye Faye a salué l'engagement des Corps constitués et leur rôle essentiel dans la préservation de la stabilité nationale. Il a souligné leur contribution à la cohésion nationale et au vivre-ensemble, qu'il a qualifiés de socle fondamental de la République.
 

La cérémonie a réuni les plus hautes autorités institutionnelles du pays, témoignant de la vitalité du dialogue entre les différents pouvoirs. La présence du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale illustre la coordination entre l'exécutif et le législatif dans le fonctionnement des institutions.
 

Cette tradition annuelle incarne le dialogue permanent entre les pouvoirs constitués, dans le respect des équilibres institutionnels consacrés par la Constitution sénégalaise.
 

Ndarinfo/MS
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Le Mauritanien Dahane Beida désigné pour arbitrer Sénégal-Soudan

CAN 2025 : Le Mauritanien Dahane Beida désigné pour arbitrer Sénégal-Soudan
Le Mauritanien Dahane Beida a été désigné par la Confédération africaine de football (CAF) pour...

CAN 2025 : "Ça sera un match très disputé", prévient Krépin Diatta avant d'affronter le Soudan

CAN 2025 : "Ça sera un match très disputé", prévient Krépin Diatta avant d'affronter le Soudan
L'ailier des Lions du Sénégal, Krépin Diatta, s'est exprimé jeudi en conférence de presse à la...

CAN 2025 : Kalidou Koulibaly suspendu pour un seul match, retour possible dès les quarts

CAN 2025 : Kalidou Koulibaly suspendu pour un seul match, retour possible dès les quarts
Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, n'écopera que d'un match de suspension suite...

CAN 2025 : Sadio Mané dans le onze type de la phase de groupes

CAN 2025 : Sadio Mané dans le onze type de la phase de groupes
Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, a été sélectionné dans le onze type de la phase de...

CAN 2025 : Un match piège pour les Lions contre le Soudan à Tanger ?

CAN 2025 : Un match piège pour les Lions contre le Soudan à Tanger ?
Le Sénégal connaît désormais son adversaire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations...
LES PLUS LUS

Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

28/12/2025

102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

29/12/2025

151 ans après : Des objets de la bataille de Samba Sadio exposés à Saint-Louis

28/12/2025

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Saint-Louis : Le PRDC mobilise les jeunes autour de l'emploi et de la résilience climatique dans la vallée du fleuve

27/12/2025

Finances publiques : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA avec l'APE4, dépassant l'objectif de 140%

28/12/2025

Budget 2025 : Le gouvernement renforce les moyens alloués aux forces de défense

30/12/2025
SERVICES