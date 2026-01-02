Diomaye : "Les Corps constitués, piliers de la stabilité nationale"

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé jeudi la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An aux Corps constitués, au Palais de la République à Dakar, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko et du président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye.
Cette rencontre républicaine, marquée par la solennité et le respect des institutions, a été l'occasion pour le Chef de l'État de réaffirmer l'attachement constant de l'État aux principes de continuité républicaine et de responsabilité institutionnelle.
Dans un esprit d'unité et de confiance, le Président Diomaye Faye a salué l'engagement des Corps constitués et leur rôle essentiel dans la préservation de la stabilité nationale. Il a souligné leur contribution à la cohésion nationale et au vivre-ensemble, qu'il a qualifiés de socle fondamental de la République.
La cérémonie a réuni les plus hautes autorités institutionnelles du pays, témoignant de la vitalité du dialogue entre les différents pouvoirs. La présence du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale illustre la coordination entre l'exécutif et le législatif dans le fonctionnement des institutions.
Cette tradition annuelle incarne le dialogue permanent entre les pouvoirs constitués, dans le respect des équilibres institutionnels consacrés par la Constitution sénégalaise.
Ndarinfo/MS