Diomaye aux Lions : « 18 millions de Sénégalais crient pour vous »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a échangé mardi par téléphone avec les « Lions » du Sénégal, à quelques heures de leur match décisif face à la République démocratique du Congo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Le chef de l’État, qui se trouvait à Dakar, a d’abord discuté avec le président de la Fédération sénégalaise de football avant de s’adresser au sélectionneur national, Pape Thiaw, rappelant dans une atmosphère détendue un vieux souvenir de match disputé ensemble à Dakar Sacré-Cœur.



« Les joueurs sont déterminés, ils se sont entraînés durant tout le stage et ont montré qu’ils ont envie d’aller chercher cette qualification », a assuré le coach national.



Le président Diomaye Faye a réitéré le soutien de tout le peuple sénégalais à l’équipe, invitant les joueurs à considérer que « les 18 millions de Sénégalais » seront derrière eux au Stade des Martyrs de Kinshasa.



S’adressant au capitaine Kalidou Koulibaly, le chef de l’État a demandé si l’équipe était « prête à rugir ». Le défenseur a répondu avec confiance : « Oui, on est prêts. On sait que ce sera une guerre mais on veut vous faire plaisir incha Allah. »



Le président a conclu en assurant les « Lions » de la fierté et des prières de la Nation, tout en leur exprimant sa conviction qu’ils sont capables d’obtenir la victoire.

