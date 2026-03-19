Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye attendu en Espagne pour 72 heures

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu en Espagne à partir de mardi prochain pour une visite officielle de 72 heures. Ce déplacement stratégique répond à l'invitation de Sa Majesté le Roi Felipe VI, comme l'a confirmé le communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi 18 mars 2026 au Palais de la République.





Ce voyage officiel marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Madrid. Au cours de ce séjour de trois jours, les échanges devraient porter sur des dossiers majeurs de coopération, notamment la sécurité, la gestion des flux migratoires — avec le succès récent des programmes de migration circulaire — ainsi que les investissements économiques.





MS/NDARINFO



