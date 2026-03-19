Kaolack : La Brigade des Stupéfiants saisit 25 kg de chanvre indien à Gagnick

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kaolack, antenne de l’OCRTIS, a porté un coup d'arrêt à un réseau de trafic de drogue dans le département de Guinguinéo. Cette intervention, menée dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, a permis la saisie d'une importante cargaison illicite au cœur de la nuit.





L'opération s'est déroulée précisément à 00h55 au niveau du village de Gagnick, où les enquêteurs ont intercepté un individu suspect circulant à bord d'une moto de type Jakarta. La fouille minutieuse du véhicule et du colis transporté a révélé la présence de 25 kilogrammes de chanvre indien.



Le mis en cause a été immédiatement placé en garde à vue, illustrant la stratégie de la Police nationale visant à sécuriser les axes frontaliers et à démanteler les réseaux logistiques des trafiquants de stupéfiants.





MS/NDARINFO



