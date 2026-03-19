Liste des Lions : Pape Thiaw convoque 28 joueurs sans Sadio Mané

Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a publié ce jeudi une liste élargie de 28 joueurs pour le prochain rassemblement du Sénégal. Entre choix tactiques forts et gestion de l'infirmerie, cette liste dessine les contours d'une nouvelle ère marquée par un équilibre entre l'expérience des cadres et l'audace de la jeunesse.





L'absence majeure de ce rassemblement est celle de Sadio Mané. Actuellement blessé, l'attaquant vedette a été laissé au repos par le staff technique dans une logique de préservation. Autre décision notable : la non-convocation du défenseur Malang Sarr, un choix qui confirme la concurrence de plus en plus dense dans l'arrière-garde sénégalaise.



Pour compenser ces absences et préparer l'avenir, Pape Thiaw a fait appel à trois nouveaux visages qui fêteront leur première convocation : le prometteur Nobel Mendy, l'attaquant Mamadou Diakhon et le revenant Bamba Dieng, dont les performances récentes en club ont fini par convaincre le sélectionneur. Ce mélange de continuité et de renouveau sera le test idéal pour évaluer la profondeur du réservoir des Lions.





MS/NDARINFO





