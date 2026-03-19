Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

CAN 2025 : Le Sénégal saisit officiellement le TAS contre la décision de la CAF

Jeudi 19 Mars 2026 - 16:23

CAN 2025 : Le Sénégal saisit officiellement le TAS contre la décision de la CAF

Le Comité Exécutif (COMEX) de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé ce jeudi 19 mars 2026 avoir donné un "mandat officiel et urgent" à ses avocats pour saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne. Cette décision vise à obtenir l'annulation immédiate de la sentence du jury d'appel de la Confédération Africaine de Football (CAF), qui a retiré le titre de champion d'Afrique 2025 au Sénégal pour l'attribuer au Maroc sur tapis vert (3-0).
 

L'affaire remonte à la finale du 18 janvier dernier à Rabat. Alors que le score était de 0-0 dans le temps additionnel, les joueurs sénégalais avaient initialement refusé de poursuivre la rencontre après l'octroi d'un penalty litigieux au Maroc. Après une brève interruption, les "Lions" étaient revenus sur le terrain : le penalty de Brahim Diaz avait été arrêté et Pape Guèye avait inscrit le but de la victoire (1-0) en prolongation. Deux mois plus tard, la CAF juge ce refus de jouer initial comme un forfait.

La FSF rejette avec fermeté cette décision qualifiée d'« inique » et réaffirme que le Sénégal est l'unique et véritable vainqueur du trophée acquis sur le terrain. Parallèlement, l'instance dénonce la répression subie par des supporters sénégalais arrêtés au Maroc et exige leur libération immédiate.

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Travail saisonnier en Espagne : Le gouvernement lance le portail de candidature

18/03/2026

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

19/03/2026

Mali : Le préfet de Dioïla échappe à ses ravisseurs du JNIM après un mois de captivité

15/03/2026

Partenariat Sénégal-USA : 135 millions de dollars pour booster le système sanitaire

14/03/2026

GTA : les contrats du gaz peuvent-ils être renégociés ?

15/03/2026
SERVICES
24 HEURES

CAN 2025 : Le Sénégal saisit officiellement le TAS contre la décision de la CAF

19/03/2026

Kaolack : La Brigade des Stupéfiants saisit 25 kg de chanvre indien à Gagnick

19/03/2026

SAMU National : Le Professeur Moustapha DIEDHIOU nommé Directeur général

19/03/2026

Travaux de l'avenue Moustapha Malick Gaye : livraison avant le 4 avril

19/03/2026

Mbour : Saisie spectaculaire de 840 kg de chanvre indien par la Gendarmerie

19/03/2026

Saly-Portudal : Saisie record de 3 kg de haschich par le commissariat urbain

19/03/2026

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS
Une opportunité majeure s'ouvre pour les travailleurs du secteur primaire. Dans le cadre du...

Travail saisonnier en Espagne : Le gouvernement lance le portail de candidature

Travail saisonnier en Espagne : Le gouvernement lance le portail de candidature
Le gouvernement  a officiellement lancé le programme de migration circulaire Espagne–Sénégal...

Migration circulaire : 95 saisonniers sénégalais en route pour l’Espagne

Migration circulaire : 95 saisonniers sénégalais en route pour l’Espagne
Quatre-vingt-quinze travailleurs saisonniers sénégalais ont quitté Dakar, mercredi soir, pour...