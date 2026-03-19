CAN 2025 : Le Sénégal saisit officiellement le TAS contre la décision de la CAF

Le Comité Exécutif (COMEX) de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé ce jeudi 19 mars 2026 avoir donné un "mandat officiel et urgent" à ses avocats pour saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne. Cette décision vise à obtenir l'annulation immédiate de la sentence du jury d'appel de la Confédération Africaine de Football (CAF), qui a retiré le titre de champion d'Afrique 2025 au Sénégal pour l'attribuer au Maroc sur tapis vert (3-0).





L'affaire remonte à la finale du 18 janvier dernier à Rabat. Alors que le score était de 0-0 dans le temps additionnel, les joueurs sénégalais avaient initialement refusé de poursuivre la rencontre après l'octroi d'un penalty litigieux au Maroc. Après une brève interruption, les "Lions" étaient revenus sur le terrain : le penalty de Brahim Diaz avait été arrêté et Pape Guèye avait inscrit le but de la victoire (1-0) en prolongation. Deux mois plus tard, la CAF juge ce refus de jouer initial comme un forfait.



La FSF rejette avec fermeté cette décision qualifiée d'« inique » et réaffirme que le Sénégal est l'unique et véritable vainqueur du trophée acquis sur le terrain. Parallèlement, l'instance dénonce la répression subie par des supporters sénégalais arrêtés au Maroc et exige leur libération immédiate.



MS/NDARINFO



