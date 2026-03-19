Conseil des ministres : Ce qu'il faut retenir du plan de Sonko pour l'emploi

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a placé la problématique du chômage et de l'insertion au cœur des délibérations du Conseil des ministres du mercredi 18 mars 2026. Affirmant que la gestion durable de l'emploi est un pilier essentiel de la vie économique et sociale de la Nation, il a tracé les contours d'un « renouveau » reposant sur des réformes structurelles profondes pour garantir à chaque citoyen un accès à un emploi décent.



Pour porter cette nouvelle dynamique, le Gouvernement mise sur le développement de filières stratégiques et du tissu industriel national, la relance des grands travaux d'infrastructures et la mise en place d'agropoles pour dynamiser l'emploi en milieu rural. Ce plan s'accompagne d'un renforcement du cadre législatif via la finalisation de la loi d'orientation sur l'emploi ainsi que la réforme du Code du travail et de la sécurité sociale.





Le chef du gouvernement a identifié plusieurs freins structurels, notamment l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché, ainsi que le « faible niveau de qualification des ressources humaines ». Pour y remédier, une stratégie de territorialisation de l'emploi est lancée, incluant la promotion de l'activité au sein des pôles-territoires et la mise en œuvre de projets à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO).



Ce maillage territorial prévoit la création de centres d’initiatives pour l’emploi local (CIEL) dans chaque département et de missions locales pour l’emploi et l’entrepreneuriat dans chaque commune. Enfin, la gouvernance sera modernisée par la création d'une « Grande coalition pour l'emploi », la mutualisation des ressources et un accent particulier mis sur la formation duale et l'apprentissage.





MS/NDARINFO



