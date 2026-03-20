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Donald Trump critique l'Otan : « Des lâches » face à la crise du détroit d'Ormuz

Vendredi 20 Mars 2026 - 14:57

Donald Trump critique l'Otan : « Des lâches » face à la crise du détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué les pays membres de l'Otan, les qualifiant de « lâches » sur son réseau Truth Social, suite à leur refus de s'engager dans une manœuvre militaire dans le détroit d’Ormuz.
 

Dans une série de publications, Donald Trump a fustigé l'inaction des alliés traditionnels des États-Unis dans cette zone stratégique pour le transit pétrolier mondial. « Nous nous en souviendrons », a-t-il prévenu, soulignant que les pays de l'Otan profitent des victoires militaires américaines tout en refusant de partager les risques opérationnels nécessaires pour garantir la liberté de navigation.
 

Il a notamment pointé du doigt l'incohérence, selon lui, de ces pays qui « se plaignent des prix élevés du pétrole » sans vouloir contribuer activement à l'ouverture du détroit, point de passage névralgique actuellement au cœur de fortes tensions internationales.
 

MS/NDARINFO
 

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