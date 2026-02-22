Affaire Pape Cheikh Diallo : 24 suspects désormais sous les verrous

Les gendarmes de la Brigade de Recherches de Keur Massar ont procédé à deux nouvelles arrestations dans le cadre de la délégation judiciaire ordonnée par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Le nommé Dabakh, employé de Mame Ndiaye Savon, et un tailleur identifié sous le nom de Zo Baldé ont été placés en détention après avis du procureur Saliou Dicko.





Ces interpellations portent à 24 le nombre total de suspects arrêtés depuis le démantèlement de ce réseau de présumés homosexuels. Selon des sources proches du dossier, l'enquête se poursuit et d'autres arrestations sont encore à prévoir dans les prochaines heures.





MS/NDARINFO



