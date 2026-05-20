Souveraineté alimentaire : comment le concept « CONSOM'ESS » veut transformer la consommation locale.

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a présidé ce mardi à Bambey la cérémonie de lancement officiel des Boutiques Solidaires (BOUTISOL). Ce projet structurant est spécifiquement conçu pour renforcer les circuits de commercialisation des produits locaux et apporter un appui direct aux acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire. Cette rencontre économique d'envergure a été marquée par la remise d'attestations et d'équipements de production de pointe aux Coopératives productives solidaires (CPS) de la zone, constituant un jalon important pour l'autonomisation des groupements de producteurs de la région de Diourbel.





Le concept « CONSOM'ESS » au cœur de la souveraineté économique nationale



Dans son allocution, le ministre a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision globale du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a formellement décrété 2026 comme « l'Année de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire ». Sous la coordination opérationnelle du Premier ministre Ousmane Sonko, le gouvernement entend faire des BOUTISOL des plateformes intégrées de transformation, de valorisation et de mise en marché des productions coopératives.



L'objectif est d'améliorer l'accès aux marchés urbains, de sécuriser les revenus des petits producteurs et de générer des emplois durables en milieu rural. À cette occasion, l'autorité a promu le concept innovant de « CONSOM'ESS », une stratégie citoyenne incitant les populations à consommer local pour soutenir l'entrepreneuriat national et bâtir la souveraineté économique. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation gouvernementale, comprenant Yankhoba Diémé (Transports), Olivier Boucal (Fonction publique), Ibrahima Thiam (PME), Marie Rose Faye (Porte-parole du gouvernement) ainsi que les autorités administratives locales.





MS/NDARINFO



