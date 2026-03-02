Connectez-vous
Drame à Matam : Deux morts dans une course de motos-Jakarta pour 2 000 FCFA

Lundi 2 Mars 2026

Une course de vitesse entre deux motos-Jakarta a fait deux morts et un blessé grave dimanche soir sur l'axe Ourossogui - Matam. Le drame est survenu au kilomètre 5, à hauteur de l'ancien poste de contrôle, suite à un défi lancé entre deux conducteurs pour un pari de 2 000 FCFA.
 

L'un des motocyclistes, circulant sans éclairage, a violemment percuté de plein fouet une autre moto arrivant en sens inverse alors qu'il tentait de dépasser son adversaire. La collision a coûté la vie au conducteur fautif ainsi qu'au conducteur de l'autre engin, un ouvrier employé sur le chantier de l'université Souleymane Niang de Matam. Un passager de la seconde moto a été grièvement blessé, souffrant d'une fracture à la jambe.


Le second participant à la course a pris la fuite en abandonnant son véhicule sur les lieux de l'accident avant l'intervention des secours. Une enquête a été ouverte par les autorités pour identifier et interpeller le fugitif. Ce nouvel accident mortel relance la polémique sur l'insécurité routière et l'indiscipline des conducteurs de motos-Jakarta dans le nord-est du pays.
 

MS/NDARINFO
 


