Iran : Ali Larijani rejette toute négociation avec Donald Trump

L'Iran a officiellement fermé la porte à toute voie diplomatique avec Washington ce dimanche. Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a affirmé que Téhéran « ne négociera pas » avec le gouvernement des États-Unis, accusant le président Donald Trump d'avoir sacrifié son slogan « America First » au profit d'une politique « Israel First ».





Dans une série de messages publiés sur le réseau social X, le haut responsable iranien a fustigé les « fantasmes délirants » de Donald Trump, l'accusant d'avoir plongé la région dans le chaos et de sacrifier la vie des soldats américains pour les « ambitions de puissance » d'Israël. Ali Larijani a insisté sur le fait que l'Iran n'a pas initié l'agression et se trouve actuellement en situation de légitime défense suite aux frappes de l'opération « Fureur épique ».





Tout en précisant que l'Iran ne cherche pas à attaquer ses voisins au Moyen-Orient, Ali Larijani a lancé un avertissement sévère aux pays de la région hébergeant des installations militaires américaines. « Lorsque les bases situées dans vos pays sont utilisées contre nous, nous les ciblerons », a-t-il prévenu, arguant que ces infrastructures ne font plus partie du territoire de ces nations mais constituent désormais du « sol américain ».





MS/NDARINFO



